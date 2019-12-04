Бородянский проигнорировал дискуссию относительно жесткого регулирования журналистской деятельности

"Мы встревожены возможностью ограничения свободы слова и прав журналистов в Украине... Поэтому мы пригласили на эту дискуссию коллег-журналистов, экспертов, но мы базово приглашали к участию и инициатора этих инноваций, или драконовских, на наш взгляд, поправок, господина министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, который отвечает за информационную политику в Украине, который вышел с инициативой жесткого государственного регулирования журналистской деятельности в Украине", - сказал Томиленко.

По его словам, НСЖУ заранее направило публичное приглашение и коммуницировало с министерством культуры.

"Вчера вечером мы получили письмо от первого заместителя министра Бородянского, где доводится до сведения журналистскому сообществу о том, что всех нас пригласят позже к участию в определенной публичной дискуссии, когда министерство разработает в своих рабочих группах свой законопроект. В этом министерство культуры якобы демонстрирует открытость для обсуждения и диалога", - сообщил глава союза.

Напомним, Бородянский объяснил термин "стандарт новостей" в указе Зеленского.