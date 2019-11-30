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Бородянський: норми закону про дезінформацію будуть діяти, поки частина України окупована

Бородянський: норми закону про дезінформацію будуть діяти, поки частина України окупована

Київ • УНН

 • 16838 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Багато норм з тих, які на даний момент обговорюються в законопроекті про дезінформацію, будуть діяти доти, поки частина України залишається тимчасово окупованою. Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив в інтерв'ю DT.UA, передає УНН.

"І саме зараз ми хочемо тлумачити таке поняття, як "дезінформація", тобто інформація, яка спотворює громадську думку і шкодить національним інтересам. Це поняття необхідно наповнити докладним змістом, а також критеріями, щоб цим неможливо було зловживати. Ми перебуваємо в стані гібридної війни. На нас напали, ми повинні захищатися від дезінформації в такий спосіб, щоб неможливо було спотворювати громадську думку", - пояснив він.

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За словами міністра, його часто запитують про те, чому в нашій країні роблять щось, чого немає в Європі.

"Але ж у Європі немає війни, а у нас вона є. Багато норми з тих, які ми будемо обговорювати в законопроекті про дезінформацію, будуть діяти доти, поки частина України буде тимчасово окупована", - зазначив Бородянський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 31 грудня цього року розробити та направити на розгляд Верховної Ради законопроект щодо врегулювання діяльності медіа в Україні.

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