В Україні пора б приглушити свободу слова — депутат Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Депутат від партії “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк, виступила за те, щоб обмежити свободу слова “з поваги до інституту Президентства”. Про це вона сказала в етері “Настоящее время”, передає УНН.
“Мені здається, що у нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити, з поваги до інституту Президентства фільтрувати свою промову”, — заявила Василевська-Смаглюк.
Слід зазначити, що вона сказала це коментуючи справу проти своєї колеги, народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, яких підозрюють у погрозах президенту Володимиру Зеленському.
Раніше вдень, за участі ДБР були проведені обшуки вдома у Звіробій через погрози Зеленському.
Нагадаємо, відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, на якому вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.
Окрім того, Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського.