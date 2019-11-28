ДБР проводить обшуки вдома у Звіробій через погрози Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань проводить обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька - ред.) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів адвокат Звіробій Андрій Писаренко, передає УНН.
"Обшук розпочався о 6:45 ми про це вже наголошували , що це порушення КПК , тому що в приміщенні мешкає неповнолітня дитина 2015 року народження, яку розбудили… Наразі проводиться тільки обшук приміщення, потім буде проведений обшук на підставі іншої ухвали слідчої судді, якої ми ще не бачили. Про затримання поки мова не йде", - сказав Писаренко.
За його словами, кримінальне провадження порушене через опубліковане відео за участі народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій.
"Це стаття 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади – ред.), ст. 112 (посягання на державного чи громадського діяча – ред.), ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча – ред.) ККУ", - розповів Писаренко.
Також адвокат розповів, що вилучили під час обшуку.
"...під час обшуку вже було вилучено три мобільні телефони, блокнот з особистими записами, мисливський карабін 2014 року. А також гладкоствольну мисливську рушницю турецьку також 2014 року", - сказав адвокат.
Нагадаємо, відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, на якому вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.
Окрім того, Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського.