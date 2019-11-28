ГБР проводит обыски дома у Зверобой из-за угроз Зеленскому

"Обыск начался в 6:45 мы об этом уже говорили, что это нарушение УПК, так как в помещении проживает несовершеннолетний ребенок 2015 рождения, которую разбудили... Сейчас проводится только обыск помещения, затем будет проведен обыск на основании другого постановления следственной судьи, которого мы еще не видели. О задержании пока речь не идет", - сказал Писаренко.

По его словам, уголовное производство открыто из-за опубликованного видео с участием народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащего Маруси Зверобой.

"Это статья 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти - ред.), ст. 112 (посягательство на государственного или общественного деятеля - ред.), ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля - ред.) УК", - рассказал Писаренко.

Также адвокат рассказал, что изъяли при обыске.

"...во время обыска уже было изъято три мобильных телефона, блокнот с личными записями, охотничий карабин 2014 года. А также гладкоствольное охотничье ружье турецкое также 2014 года", - сказал адвокат.

Напомним, открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащего Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.

Кроме того, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Софии Федине и военнослужащему Марусе Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.