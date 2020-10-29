В Україні опублікували 46 архівних документів про використання СРСР дипломатів для агентурних цілей

"Цьогоріч відзначають 75 років від заснування Організації Об’єднаних Націй — ООН. З цієї нагоди Центр досліджень визвольного руху спільно з архівом Служби безпеки України та Архівом національної пам’яті публікує у вільному доступі оцифровані копії документів з архівів КГБ про членство УРСР в ООН. Тематична колекція "Документи КҐБ про Україну в ООН" налічує 46 документів, які доступні до завантаження на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що КГБ писав характеристики на пропонованих делегатів, готував доповідні про їхню поведінку та перевіряв, чи можуть вони бути вдалими кандидатами для поширення інформації про "досягнення СРСР".

"Наприклад, в одному з документів КГБ дає характеристику письменнику Віталію Коротичу та рекомендує його на посаду прес-аташе Представництва УРСР при ООН. Комітет держбезпеки пише, що Коротичу вдається поширювати пропаганду про досягнення СРСР за кордоном, встановлюючи для цього "культурні зв’язки" з українською еміграцією", - повідомили у центрі.

Вказується, що представники українських організацій за кордоном намагалися звертати увагу світу на те, що УРСР не є самостійним членом ООН, а всі рішення української делегації ухвалюються за поданням Москви.

"Вони проводили акції протесту та демонстрації біля будівлі ООН у Нью Йорку, готували тексти про порушення прав людини в СРСР, які поширювали серед інших делегатів ООН. Навіть домовлялися з представниками інших країн про підняття українських питань на Генасамблеї — наприклад, переконали канадців виступити з питанням про переслідування українських митців в Україні", - резюмували у центрі.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні оцифрували архіви держкомісії, де зафіксовані злочини нацистів в період окупації Києва.