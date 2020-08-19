В Україні оцифрували архіви держкомісії, де зафіксовані злочини нацистів в період окупації Києва

"Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" в рамках проекту "Імена" оцифрував архів Надзвичайної державної комісії з виявлення злочинів та збитків, які були нанесені нацистським режимом мешканцям Києва та Київської області в період окупації 1941-1943 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документи будуть вперше оприлюднені онлайн на новій платформі Меморіального центру "Бабин Яр", яку презентують вже восени.

"Частина архіву зберігається у Державному архіві Київської області. Меморіальний центр "Бабин Яр" оцифрував вже близько 6 тисяч цих архівних документів. Зокрема, були оцифровані акти 11 справ. Кожен акт містить інформацію про склад комісії, особисті дані постраждалого, інформацію про свідків та матеріальні збитки. В окремих документах зафіксовані факти загибелі рідних від рук нацистів. Серед іншого там є дані по злочинах у Бабиному Яру та Дарницькому концтаборі", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" щодо будівництва меморіалу у Києві.