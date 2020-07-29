Зеленський обговорив будівництво меморіалу "Бабин Яр"

"У нас однакові цілі – боротися за свободу та демократію наших народів. Ця ініціатива – не просто пам’ятник, це буде визначний меморіал, де буде і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності у суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України у світі та міжнародного визнання. Такі інституції в усьому світі створюються у партнерстві з державою за підтримки перших осіб", – сказав голова наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський.

Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив: майбутній меморіал має давати відвідувачам чітку відповідь на питання, що таке антисемітизм. Цей проект має бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України.

"Це третє покоління, яке знає про Голокост. Але якщо про Аушвіц знають майже всі, то історія Бабиного Яру молоді майже невідома. Я хочу, щоб приїжджали до Києва побачити меморіал "Бабин Яр", щоб зрозуміти, що тут сталося", – зазначив Лаудер.

Також президент Польщі у 1995-2005 роках Александр Квасневський додав, що проект матиме суттєвий вплив на імідж України.

До складу наглядової ради був долучений перший Президент України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук. Він наголосив, що майбутній меморіал має бути об’єктивно правдивим, чесним і гуманним.

"Проект цікавий, важливий та всеосяжний. Однак ми маємо спроектувати його так, щоб не було різночитань. Нам потрібно зробити все так, щоб він відповідав найвищим гуманітарним цілям", – заявив він.

За словами міністра закордонних справ і віце-канцлера Німеччини у 1998-2005 роках Йошки Фішера, основною метою цього проекту має стати просвітництво та звернення до молодого покоління.

"У цьому проекті ми використаємо новітні технології, щоб зберегти історію", – розповів Фішер.

А член наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" Святослав Вакарчук зауважив, що будівництво комплексу є питанням збереження справедливої історії України.

"Дуже важливо показати, що Україна є частиною цивілізованого світу, шанує свою пам'ять, знає свою історію", – сказав він.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили подальшу взаємодію у межах проекту, а також координацію сторін під час підготовки до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Нагадаємо, Ткаченко анонсував відкриття державного меморіалу Бабин Яр у наступному році.