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Зеленский обсудил строительство мемориала "Бабий Яр"

Зеленский обсудил строительство мемориала "Бабий Яр"

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" по строительству мемориала в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

"У нас одинаковые цели - бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива - не просто памятник, это будет выдающийся мемориал, где будет и музей, и центр исследования, который будет способствовать повышению толерантности в обществе и будет иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и международного признания. Такие институты во всем мире создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц", - сказал глава наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил: будущий мемориал должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм. Этот проект должен быть международным и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

"Это третье поколение, которое знает о Холокосте. Но если о Аушвице знают почти все, то история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна. Я хочу, чтобы приезжали в Киев увидеть мемориал "Бабий Яр", чтобы понять, что здесь произошло", - отметил Лаудер.

Также президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасневский добавил, что проект будет иметь существенное влияние на имидж Украины.

В состав наблюдательного совета был приобщен первый Президент Украины (1991-1994 годы) Леонид Кравчук. Он отметил, что будущий мемориал должен быть объективно истинным, честным и гуманным.

"Проект интересный, важный и всеобъемлющий. Однако мы должны спроектировать его так, чтобы не было разночтений. Нам нужно сделать все так, чтобы он соответствовал самым высоким гуманитарным целям", - заявил он.

По словам министра иностранных дел и вице-канцлера Германии в 1998-2005 годах Йошки Фишера, основной целью этого проекта должно стать просвещение и обращение к молодому поколению.

"В этом проекте мы используем новейшие технологии, чтобы сохранить историю", - рассказал Фишер.

А член наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр "Святослав Вакарчук отметил, что строительство комплекса является вопросом сохранения справедливой истории Украины.

"Очень важно показать, что Украина является частью цивилизованного мира, которая уважает свою память, знает свою историю", - сказал он.

Кроме того, участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта, а также координацию сторон при подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Напомним, Ткаченко анонсировал открытие государственного мемориала Бабий Яр в следующем году.

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