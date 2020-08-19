В Украине оцифровали архивы госкомиссии, где зафиксированы преступления нацистов в период оккупации Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" оцифровал архив Чрезвычайной государственной комиссии, где зафиксированы преступления нацистов в период оккупации Киева. Он будет представлен осенью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мемориального центра.
"Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в рамках проекта "Имена" оцифровал архив Чрезвычайной государственной комиссии по обнаружению преступлений и убытков, которые были нанесены нацистским режимом жителям Киева и Киевской области в период оккупации 1941-1943 годов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документы будут впервые обнародованы онлайн на новой платформе Мемориального центра "Бабий Яр", которую презентуют уже осенью.
"Часть архива хранится в Государственном архиве Киевской области. Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал уже около 6 тысяч этих архивных документов. В частности, были оцифрованы акты 11 дел. Каждый акт содержит информацию о составе комиссии, личные данные пострадавшего, информацию о свидетелях и материальных убытках. В отдельных документах зафиксированы факты гибели родных от рук нацистов. Среди прочего там есть данные по преступлениям в Бабьем Яру и Дарницком концлагере", - добавили в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" по строительству мемориала в Киеве.