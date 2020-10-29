В Украине опубликовали 46 архивных документов об использовании СССР дипломатов для агентурных целей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Центр исследований освободительного движения совместно с архивом Службы безопасности Украины и Архивом национальной памяти публикуют онлайн 46 документов о об использовании СССР дипломатов для агентурных целей за рубежом, а также о попытке организаций украинской диаспоры через Генассамблею ООН заявлять о политических репрессиях в СССР. Об этом сообщает пресс-служба Центра исследований освободительного движения, передает УНН.
"В этом году отмечают 75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций - ООН. По этому случаю Центр исследований освободительного движения совместно с архивом Службы безопасности Украины и Архивом национальной памяти публикует в свободном доступе оцифрованные копии документов из архивов КГБ о членстве СССР в ООН. Тематическая коллекция "Документы КГБ об Украине в ООН" насчитывает 46 документов, которые доступны к загрузке на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что КГБ писал характеристики на предлагаемых делегатов, готовил доклады о их поведении и проверял, могут ли они быть удачными кандидатами для распространения информации о "достижениях СССР".
"Например, в одном из документов КГБ дает характеристику писателю Виталию Коротичу и рекомендует его на должность пресс-атташе Представительства УССР при ООН. Комитет госбезопасности пишет, что Коротичу удается распространять пропаганду о достижениях СССР за рубежом, устанавливая для этого "культурные связи" с украинской эмиграцией", - сообщили в центре.
Указывается, что представители украинских организаций за рубежом пытались обращать внимание мира на то, что УССР не является самостоятельным членом ООН, а все решения украинской делегации принимаются по представлению Москвы.
"Они проводили акции протеста и демонстрации у здания ООН в Нью-Йорке, готовили тексты о нарушении прав человека в СССР, распространяли среди других делегатов ООН. Даже договаривались с представителями других стран о поднятии украинских вопросов на Генассамблее - например, убедили канадцев выступить с вопросом о преследовании украинских художников в Украине", - резюмировали в центре.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине оцифровали архивы госкомиссии, где зафиксированы преступления нацистов в период оккупации Киева.