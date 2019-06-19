В Україні дорожчає алкоголь — експерт

"За перші п’ять місяців 2019 року алкоголь, за даними статистики, зріс в ціні на 2,8%. Його вартість складала 168,6 грн у грудні 2018 року і 173,3 грн у травні 2019 року", - написав він, уточнивши, що йдеться про пиво, горілку та вино вітчизняного виробництва.

Зокрема, пляшка пива об'ємом 0,5 л додала в ціні 7,9%, пише Дорошенко.

"Ціна у грудні 2018 року становила 15,1 грн, у травні 2019 року – 16,3 грн", - розповів експерт.

Пляшка вина об'ємом 0,75 л зросла в ціні на 4,1%, додав Дорошенко.

"Вартість наприкінці минулого року – 62,9 грн, наприкінці весни – 65,5 грн", - написав він.

При цьому, пляшка горілки 0,5 л подорожчала на 1% - з 90,6 грн у грудні 2018 року — до 91,5 грн у травні поточного року, розповів експерт.

Нагадаємо, Україна продовжує скорочувати виробництво легального алкоголю. Так, за рік виробництво горілки в Україні скоротилося на 10,6%.

На тлі скорочення виробництва — падають обсяги експорту продукції: на 20% у річному вимірі.

За даними експертів, легальний експорт українського алкоголю сьогодні заміщає контрабанда. До того ж, велика частина внутрішнього алкогольного ринку України сьогодні знаходиться в тіні.

Нагадаємо, нещодавно білоруські ЗМІ опублікували гучне розслідування про контрабанду горілки з "ЛНР" в країни Європейського союзу.

Журналісти дійшли висновку, що виготовлений в "ЛНР" алкоголь відправляється до Великобританії через логістичний склад в Литві, уникнувши при цьому виплат митних податків і зборів. До реалізації контрабандної схеми, за інформацією білоруської преси, можуть бути безпосередньо причетні двоє британських громадян — Ніл Сміт і Джонатан Вейл.

Також нагадаємо, що нардепи нещодавно заявили про намір повернуться до питання криміналізації контрабанди алкоголю і тютюнових виробів. Кажуть, що такий вид злочину криміналізований в більшості країн світу, і виводить тільки з українського держбюджету щорічно понад 10 млрд грн.