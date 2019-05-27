Україна скоротила виробництво легальної горілки

Зокрема у квітні в Україні було вироблено 908 тис. дал. горілки, що на 12,2% менше, ніж у квітні 2018 року.

Поряд з цим, за рік Україна наростила виробництво коньяку та бренді - на 4,9%. Зокрема, у січні-квітні було вироблено 620 тис. дал. відповідної продукції.

Також було зафіксовано збільшення виробництва лікерів. У січні-квітні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, виробництво лікерів зросло на 17,6% - до 2 млн 498 тис. дал.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя, а також окупованих територый Донецької та Луганської областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Податківці перевірять інформацію про контрабанду української горілки до Великої Британії

Як писав УНН, скорочення виробництва горілки обумовлено розширенням тіньового сектора, вважають експерти.

Раніше в ЄП заявили, що Україна стала лідером з виробництва нелегальної алкогольної продукції, і наш тіньовий ринок спиртного досягає 60%.

Також, у ЄС зазначили, що український контрафактний алкоголь становить велику загрозу для європейського ринку.

За даними ЗМІ, з України горілчана продукція контрабандою може постачатися до Великої Британії.