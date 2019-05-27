Украина сократила производство легальной водки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство водки в Украине сократилось на 10,6% - до 3 млн 320 тыс. дал. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
В частности, в апреле в Украине было произведено 908 тыс. дал. водки, что на 12,2% меньше, чем в апреле 2018 года.
Наряду с этим, за год Украина нарастила производство коньяка и бренди - на 4,9%. В частности, в январе-апреле было произведено 620 тыс. дал. соответствующей продукции.
Также было зафиксировано увеличение производства ликеров. В январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство ликеров выросло на 17,6% - до 2 млн 498 тыс. дал.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя, а также оккупированных територый Донецкой и Луганской областей.
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Как писал УНН, сокращение производства водки обусловлено расширением теневого сектора, считают эксперты.
Ранее в ЕП заявили, что Украина стала лидером по производству нелегальной алкогольной продукции, и наш теневой рынок спиртного достигает 60%.
Также, в ЕС отметили, что украинский контрафактный алкоголь представляет большую угрозу для европейского рынка.
По данным СМИ, из Украины водочная продукция контрабандой может поставляться в Великобританию.