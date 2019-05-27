Украина сократила производство легальной водки

КИЕВ. 27 мая. УНН. В январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство водки в Украине сократилось на 10,6% - до 3 млн 320 тыс. дал. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.