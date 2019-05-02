Скорочення виробництва горілки на 10% обумовлено розширенням тіньового сектора - аналітики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. За підсумками першого кварталу 2019 року виробництво горілки в Україні скоротилося на 10% і становило 2,412 млн дал. Загалом, експерти прогнозують, що в таких умовах вітчизняний алкогольний бізнес ставатиме все менш прибутковим. Про це свідчать дані аналітичної компанії Pro-Consulting, передає УНН.
Зокрема, за даними аналітиків, ринок горілки в країні характеризується великою кількістю офіційних виробників, високим рівнем споживання алкоголю, великим “тіньовим сектором” і розвиненою культурою домашнього виробництва.
Головними тенденціями розвитку ринку можна вважати:
— скорочення обсягу вітчизняного виробництва;
— тривале зростання тіньового виробництва алкоголю;
— посилення державних заходів контролю;
— високий рівень вживання алкоголю серед молоді.
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“Основні споживачі — це люди у віці від 20 до 50 років, переважно чоловіки. При цьому, в умовах зростання цін, українці не завжди схиляються до вибору якісної марки, а купують дешевшу контрафактну продукцію, ризикуючи отримати алкогольне отруєння на догоду економії коштів”, — наголошують експерти.
Тож, у Pro-Consulting прогнозують, що ринок горілки в Україні стане більш залежним від загальносвітових тенденцій, а бізнес — все менш прибутковим, що показує зниження виробництва і подорожчання продукції.
“Відносно зовнішньої торгівлі, то експортний ринок трансформується на поставки в країни Європи та розширюється географічно в цілому”, — резюмують аналітики.
Нагадаємо, раніше в ЄП заявили, що український контрафактний алкоголь становить велику загрозу для європейського ринку. Україна, за даними ЄС, стала лідером з виробництва нелегальної алкогольної продукції, адже наш тіньовий ринок спиртного досягає 60%.
У ЄС минулого року заявили про наміри самостійно боротися з українським контрафактом, шляхом формування відкритих списків нелегальних виробників.
Також нагадаємо, за даними видання “Капітал”, з України горілчана продукція контрабандою може постачатися до Великої Британії. Видання вказує на можливу причетність до організації такої схеми іноземця Ніла Сміта.