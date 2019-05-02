Скорочення виробництва горілки на 10% обумовлено розширенням тіньового сектора - аналітики

КИЇВ. 2 травня. УНН. За підсумками першого кварталу 2019 року виробництво горілки в Україні скоротилося на 10% і становило 2,412 млн дал. Загалом, експерти прогнозують, що в таких умовах вітчизняний алкогольний бізнес ставатиме все менш прибутковим. Про це свідчать дані аналітичної компанії Pro-Consulting, передає УНН.