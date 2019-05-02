Сокращение производства водки на 10% обусловлено расширением теневого сектора - аналитики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По итогам первого квартала 2019 года производство водки в Украине сократилось на 10% и составило 2,412 млн дал. В общем, эксперты прогнозируют, что в таких условиях отечественный алкогольный бизнес становиться все менее прибыльным. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Pro-Consulting, передает УНН.
В частности, по данным аналитиков, рынок водки в стране характеризуется большим количеством официальных производителей, высоким уровнем потребления алкоголя, большим "теневым сектором" и развитой культурой домашнего производства.
Главными тенденциями развития рынка можно считать:
- сокращение объема отечественного производства;
- продолжающийся рост теневого производства алкоголя;
- усиление государственных мер контроля;
- высокий уровень потребления алкоголя среди молодежи.
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"Основные потребители - это люди в возрасте от 20 до 50 лет, преимущественно мужчины. При этом, в условиях роста цен, украинцы не всегда склоняются к выбору качественной марки, а покупают дешевую контрафактную продукцию, рискуя получить алкогольное отравление в угоду экономии средств", - отмечают эксперты.
Поэтому, в Pro-Consulting прогнозируют, что рынок водки в Украине станет более зависимым от общемировых тенденций, а бизнес - все менее прибыльным, что показывает снижение производства и удорожание продукции.
"В отношении внешней торговли, то экспортный рынок трансформируется в поставках в страны Европы и расширяется географически в целом", - резюмируют аналитики.
Напомним, ранее в ЕП заявили, что украинский контрафактный алкоголь представляет большую угрозу для европейского рынка. Украина, по данным ЕС, стала лидером по производству нелегальной алкогольной продукции, ведь наш теневой рынок спиртного достигает 60%.
В ЕС в прошлом году заявили о намерениях самостоятельно бороться с украинским контрафактом, путем формирования открытых списков нелегальных производителей.
Также напомним, по данным издания "Капитал", из Украины водочная продукция контрабандой может поставляться в Великобританию. Издание указывает на возможную причастность к организации такой схемы иностранца Нила Смита.