В Украине дорожает алкоголь – эксперт

"За первые пять месяцев 2019 ujlf алкоголь, по данным статистики, вырос в цене на 2,8%. Его стоимость составляла 168,6 грн в декабре 2018 года и 173,3 грн в мае 2019 года", - написал он, уточнив, что речь идет о пиве, водке и вине отечественного производства.

В частности, бутылка пива объемом 0,5 л прибавила в цене 7,9%, пишет Дорошенко.

"Цена в декабре 2018 года составляла 15,1 грн, в мае 2019 года - 16,3 грн", - рассказал эксперт.

Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 4,1%, добавил Дорошенко.

"Стоимость в конце прошлого года - 62,9 грн, в конце весны - 65,5 грн", - написал он.

При этом, бутылка водки 0,5 л подорожала на 1% - с 90,6 грн в декабре 2018 года - до 91,5 грн в мае текущего года, рассказал эксперт.

Напомним, Украина продолжает сокращать производство легального алкоголя. Так, за год производство водки в Украине сократилось на 10,6%.

На фоне сокращения производства - падают объемы экспорта продукции: на 20% в годовом измерении.

По данным экспертов, легальный экспорт украинского алкоголя сегодня замещает контрабанда. К тому же, большая часть внутреннего алкогольного рынка Украины сегодня находится в тени.

Напомним, недавно белорусские СМИ опубликовали громкое расследование о контрабанде водки с "ЛНР" в страны Европейского союза.

Журналисты пришли к выводу, что изготовлен в "ЛНР" алкоголь отправляется в Великобританию из логистический склад в Литве, избежав при этом выплат таможенных пошлин и сборов. К реализации контрабандной схемы, по информации белорусской прессы, могут быть непосредственно причастны двое британских граждан - Нил Смит и Джонатан Вейл.

Также напомним, что нардепы недавно заявили о намерении вернутся к вопросу криминализации контрабанды алкоголя и табачных изделий. Говорят, что такой вид преступления криминализированный в большинстве стран мира, и выводит только из украинского госбюджета ежегодно более 10 млрд грн.