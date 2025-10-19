В Україну йде різке похолодання, але вже за кілька днів повернеться потепління – прогноз Діденко
Київ • УНН
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує найхолодніші дні 19-20 жовтня із заморозками та дощами. Проте, вже з вівторка очікується поступове підвищення температури до +10…+14 °C, а на півдні та заході навіть вище.
Деталі
За словами Наталки Діденко, 19-20 жовтня в Україну прийде хвиля холоду, яка принесе заморозки та дощі, однак після цього очікується поступове потепління.
Сьогодні-завтра в Україні – найхолодніші дні. А вже з вівторка потеплішає! Одразу зауважу – не йдеться про +20 градусів чи щось таке, потепління буде скромним, але воно, за прогнозом, очікується
Температура повітря 20 жовтня вдень коливатиметься в межах +6…+9 °C, на півдні та Закарпатті – до +11 °C. У ніч на понеділок у західних регіонах прогнозуються заморозки до –5 °C, а на решті території – від +1 до +5 °C.
Щодо опадів, за прогнозом, дощі пройдуть майже по всій країні — через вплив циклону, тоді як у західних областях очікуються сонячні прояснення завдяки антициклону.
У Києві понеділок буде вологим і холодним – місцями дощ, температура вдень +7…+8 °C.
Понеділок потребуватиме додаткового утеплення та гарячих чаїв
За словами синоптикині, найкомфортніша погода цього тижня очікується в четвер, 23 жовтня, коли в столиці стане відчутно тепліше.
