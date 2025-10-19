В Україну йде різке похолодання, але вже за кілька днів повернеться потепління – прогноз Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко попередила, що найближчі два дні стануть найхолоднішими цього тижня, проте вже з вівторка температура почне поступово зростати. Потепління буде помірним, але відчутним – до +10…+14 °C, а на півдні та заході навіть вище. Про це синоптикиня написала на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

За словами Наталки Діденко, 19-20 жовтня в Україну прийде хвиля холоду, яка принесе заморозки та дощі, однак після цього очікується поступове потепління.

Сьогодні-завтра в Україні – найхолодніші дні. А вже з вівторка потеплішає! Одразу зауважу – не йдеться про +20 градусів чи щось таке, потепління буде скромним, але воно, за прогнозом, очікується