В Украину идет резкое похолодание, но уже через несколько дней вернется потепление – прогноз Диденко
Киев • УНН
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует самые холодные дни 19-20 октября с заморозками и дождями. Однако уже со вторника ожидается постепенное повышение температуры до +10…+14 °C, а на юге и западе даже выше.
Украинский синоптик Наталья Диденко предупредила, что ближайшие два дня станут самыми холодными на этой неделе, однако уже со вторника температура начнет постепенно расти. Потепление будет умеренным, но ощутимым – до +10…+14 °C, а на юге и западе даже выше. Об этом синоптик написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
По словам Натальи Диденко, 19-20 октября в Украину придет волна холода, которая принесет заморозки и дожди, однако после этого ожидается постепенное потепление.
Сегодня-завтра в Украине – самые холодные дни. А уже со вторника потеплеет! Сразу замечу – речь не идет о +20 градусах или чем-то таком, потепление будет скромным, но оно, по прогнозу, ожидается
Температура воздуха 20 октября днем будет колебаться в пределах +6…+9 °C, на юге и Закарпатье – до +11 °C. В ночь на понедельник в западных регионах прогнозируются заморозки до –5 °C, а на остальной территории – от +1 до +5 °C.
Что касается осадков, по прогнозу, дожди пройдут почти по всей стране — из-за влияния циклона, тогда как в западных областях ожидаются солнечные прояснения благодаря антициклону.
В Киеве понедельник будет влажным и холодным – местами дождь, температура днем +7…+8 °C.
Понедельник потребует дополнительного утепления и горячих чаев
По словам синоптика, самая комфортная погода на этой неделе ожидается в четверг, 23 октября, когда в столице станет ощутимо теплее.
