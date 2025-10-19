В Украину идет резкое похолодание, но уже через несколько дней вернется потепление – прогноз Диденко

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
15:10 • 8728 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
14:19 • 11234 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 14968 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 23504 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 39247 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 51304 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 46806 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 45970 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53327 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 72157 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
90%
748мм
Популярные новости
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP19 октября, 06:30 • 20580 просмотра
В Днепре произошла стычка между местными жителями и военными ТЦК: подробности19 октября, 07:27 • 6638 просмотра
В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt19 октября, 08:15 • 10299 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 25495 просмотра
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"Photo13:06 • 11092 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
15:10 • 8716 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 25579 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 109704 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 131327 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 154881 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в ИспанииPhoto16:07 • 532 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 27074 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 33234 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 51167 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 53565 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Фокс Ньюс
Financial Times
Дипломатка

В Украину идет резкое похолодание, но уже через несколько дней вернется потепление – прогноз Диденко

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует самые холодные дни 19-20 октября с заморозками и дождями. Однако уже со вторника ожидается постепенное повышение температуры до +10…+14 °C, а на юге и западе даже выше.

В Украину идет резкое похолодание, но уже через несколько дней вернется потепление – прогноз Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко предупредила, что ближайшие два дня станут самыми холодными на этой неделе, однако уже со вторника температура начнет постепенно расти. Потепление будет умеренным, но ощутимым – до +10…+14 °C, а на юге и западе даже выше. Об этом синоптик написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам Натальи Диденко, 19-20 октября в Украину придет волна холода, которая принесет заморозки и дожди, однако после этого ожидается постепенное потепление.

Сегодня-завтра в Украине – самые холодные дни. А уже со вторника потеплеет! Сразу замечу – речь не идет о +20 градусах или чем-то таком, потепление будет скромным, но оно, по прогнозу, ожидается

 – отметила синоптик.

Температура воздуха 20 октября днем будет колебаться в пределах +6…+9 °C, на юге и Закарпатье – до +11 °C. В ночь на понедельник в западных регионах прогнозируются заморозки до –5 °C, а на остальной территории – от +1 до +5 °C.

Что касается осадков, по прогнозу, дожди пройдут почти по всей стране — из-за влияния циклона, тогда как в западных областях ожидаются солнечные прояснения благодаря антициклону.

В Киеве понедельник будет влажным и холодным – местами дождь, температура днем +7…+8 °C.

Понедельник потребует дополнительного утепления и горячих чаев 

– посоветовала Диденко.

По словам синоптика, самая комфортная погода на этой неделе ожидается в четверг, 23 октября, когда в столице станет ощутимо теплее.

Под Киевом выпал первый снег: какой будет погода в столице и области в ближайшие дни19.10.25, 14:54 • 2204 просмотра

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев