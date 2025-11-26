В Україну йде потепління: якої погоди очікувати 26 листопада
Київ • УНН
У середу, 26 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями без опадів, за винятком невеликого дощу на крайньому заході. Температура повітря становитиме від 5-10° тепла на заході та сході до 17° на півдні.
У середу, 26 листопада, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, погоду в Україні формуватиме тепла повітряна маса з південних напрямків, яка зумовить у більшості областей відповідно й дуже теплу погоду, особливо в південній частині.
Наша територія перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не прогнозуємо, лише на крайньому заході країни з наближенням фронтального розділу із заходу вдень чекаємо невеликий дощ
Метеорологи не очікують опадів, лише на крайньому заході країни вдень можливий невеликий дощ.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних та східних областях вдень 5-10° тепла; на решті території 8-13°, у південній частині до 17°
У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря 10-12° тепла.
