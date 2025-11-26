$42.370.10
В Украину идет потепление: какой погоды ожидать 26 ноября

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В среду, 26 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями без осадков, за исключением небольшого дождя на крайнем западе. Температура воздуха составит от 5-10° тепла на западе и востоке до 17° на юге.

В Украину идет потепление: какой погоды ожидать 26 ноября

В среду, 26 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду в Украине будет формировать теплая воздушная масса с южных направлений, которая обусловит в большинстве областей соответственно и очень теплую погоду, особенно в южной части.

Наша территория будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, поэтому осадков не прогнозируем, только на крайнем западе страны с приближением фронтального раздела с запада днем ждем небольшой дождь

- говорится в сообщении.

Метеорологи не ожидают осадков, только на крайнем западе страны днем возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и восточных областях днем 5-10° тепла; на остальной территории 8-13°, в южной части до 17°

- прогнозируют синоптики.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха 10-12° тепла.

Всемирный день оливкового дерева, Международный день сапожника: что отмечается 26 ноября26.11.25, 06:30 • 892 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина