В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Київ • УНН
Кількість звернень щодо домашнього насильства в Україні зростає. Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко пояснила це покращенням реагування та ідентифікації випадків, а також впливом економічної нестабільності та зростанням агресії в суспільстві.
Збільшення звернень через домашнє насильство
Президентка ГО "Ла Страда – Україна" Марина Легенька заявила, що кількість звернень до них щодо домашнього насильства зростає.
"На сьогодні кількість звернень є більшою, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Ця кількість звернень потихеньку зростає", - сказала Легенька під час брифінгу.
Окрім того, Легенька зауважила, що проблема домашнього насильства є вкрай актуальною в умовах повномасштабної війни.
Війна, економічна нестабільність: причини зростання насильства в суспільстві
Катерина Левченко журналісту УНН зазначила, що збільшення кількості звернень щодо домашнього насильства свідчить також про покращення реагування й ідентифікацію випадків.
На початку 2000-х взагалі не ідентифікувався такий вид правопорушення або злочину, як домашнє насильство. Це (підпадало під – ред.) хуліганство, легкі тілесні ушкодження або тілесні ушкодження середньої тяжкості. Тому збільшення кількості таких випадків протягом багатьох років є свідченням виходу цього латентного явища, з латентності. Сьогодні рівень проблем в суспільстві, міжособистісних комунікацій дуже сильно зріс. Впливає економічна нестабільність й загалом не стабільність. Рівень агресії, рівень психологічної втоми є об'єктивними чинниками того, що насильства в суспільстві більше
Нацполіція повідомляла в липні, що за перші п'ять місяців 2025 року до правоохоронців надійшло понад 53 тис. заяв про кримінальні правопорушення, які пов'язані з домашнім насильством.
У разі домашнього насильства можна звертатися, зокрема, до:
· поліції – 102;
· національна гаряча лінія з попередження домашньогго насильства ГО "Ла Страда – Україна" – 116-123;
· урядова цілодобава гаряча лінія з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та насильству щодо дітей.
19 грудня 2024 року вступив в силу закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство.