В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину

Количество обращений по поводу домашнего насилия в Украине растет. Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в комментарии журналисту УНН объяснила причину и рассказала, изменилось ли реагирование правоохранителей на такие обращения.

Увеличение обращений из-за домашнего насилия

Президент ОО "Ла Страда – Украина" Марина Легенькая заявила, что количество обращений к ним по поводу домашнего насилия растет.

"На сегодняшний день количество обращений больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Это количество обращений потихоньку растет", - сказала Легенькая во время брифинга.

Кроме того, Легенькая отметила, что проблема домашнего насилия крайне актуальна в условиях полномасштабной войны.

Война, экономическая нестабильность: причины роста насилия в обществе

Екатерина Левченко журналисту УНН отметила, что увеличение количества обращений по поводу домашнего насилия свидетельствует также об улучшении реагирования и идентификации случаев.

В начале 2000-х вообще не идентифицировался такой вид правонарушения или преступления, как домашнее насилие. Это (подпадало под – ред.) хулиганство, легкие телесные повреждения или телесные повреждения средней тяжести. Поэтому увеличение количества таких случаев на протяжении многих лет является свидетельством выхода этого латентного явления из латентности. Сегодня уровень проблем в обществе, межличностных коммуникаций очень сильно вырос. Влияет экономическая нестабильность и в целом нестабильность. Уровень агрессии, уровень психологической усталости являются объективными факторами того, что насилия в обществе больше - рассказала Левченко.

Нацполиция сообщала в июле, что за первые пять месяцев 2025 года в правоохранительные органы поступило более 53 тыс. заявлений об уголовных правонарушениях, связанных с домашним насилием.

Добавим

В случае домашнего насилия можно обращаться, в частности, к:

· полиции – 102;

· национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия ОО "Ла Страда – Украина" – 116-123;

· правительственная круглосуточная горячая линия по противодействию домашнему насилию, торговле людьми и насилию в отношении детей.

Дополнение

19 декабря 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за домашнее насилие.