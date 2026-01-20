$43.180.08
Ексклюзив
13:37 • 652 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 2158 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 6802 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 16403 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 17622 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 19862 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19581 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17026 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36171 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67071 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 72238 перегляди
В Україні зріс попит на вживані авто зі США: найпопулярніші моделі 2025 року

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Протягом 2025 року в Україні зареєстровано майже 61,6 тис. вживаних легковиків зі США, що на 48% більше, ніж у 2024 році. Середній вік цих авто становить 5,2 року, а 52% з них – електромобілі.

В Україні зріс попит на вживані авто зі США: найпопулярніші моделі 2025 року

В Україні впродовж минулого 2025 року придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США, що становить 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Відносно 2024 року, попит на вживані авто з США зріс на 48%.

Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,2 року.

Найбільша частка з цієї кількості (52%) належить електромобілям.

Далі йдуть:

  • бензинові - 34%
    • гібридні авто - 7%
      • дизельні – 4%
        • автомобілі з ГБО – 3%

          До топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

          1. TESLA Model Y - 10342 од.;
            1. TESLA Model 3 - 9106 од.; Escape - 3796 од.;
              1. TESLA Model S - 3075 од.;
                1. CHEVROLET Bolt - 2965 од.

                  Нагадаємо

                  У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше. За весь 2025 рік зареєстровано понад 110,2 тис. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів.

                  Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр16.01.26, 10:50 • 28559 переглядiв

                  Ольга Розгон

                  ЕкономікаАвто