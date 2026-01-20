В Україні зріс попит на вживані авто зі США: найпопулярніші моделі 2025 року
Київ • УНН
Протягом 2025 року в Україні зареєстровано майже 61,6 тис. вживаних легковиків зі США, що на 48% більше, ніж у 2024 році. Середній вік цих авто становить 5,2 року, а 52% з них – електромобілі.
В Україні впродовж минулого 2025 року придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США, що становить 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Деталі
Відносно 2024 року, попит на вживані авто з США зріс на 48%.
Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,2 року.
Найбільша частка з цієї кількості (52%) належить електромобілям.
Далі йдуть:
- бензинові - 34%
- гібридні авто - 7%
- дизельні – 4%
- автомобілі з ГБО – 3%
До топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model Y - 10342 од.;
- TESLA Model 3 - 9106 од.; Escape - 3796 од.;
- TESLA Model S - 3075 од.;
- CHEVROLET Bolt - 2965 од.
Нагадаємо
У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше. За весь 2025 рік зареєстровано понад 110,2 тис. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів.
