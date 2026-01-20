В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели 2025 года

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 592 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 1966 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 6688 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 16341 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 17564 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 19823 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 19553 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17014 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36151 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67039 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направленииVideo20 января, 04:30 • 16165 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 35583 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 37433 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 28959 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 12954 просмотра
публикации
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 1962 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 13016 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 29028 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 65728 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 72174 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Гренландия
Днепр
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 32320 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 47836 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 40577 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 45041 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 56942 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
НАСАМС

В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели 2025 года

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В течение 2025 года в Украине зарегистрировано почти 61,6 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что на 48% больше, чем в 2024 году. Средний возраст этих авто составляет 5,2 года, а 52% из них – электромобили.

В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели 2025 года

В Украине в течение прошлого 2025 года приобрели почти 61,6 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 22% от всех, впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковых авто. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Детали

Относительно 2024 года, спрос на подержанные авто из США вырос на 48%.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом году, составляет 5,2 года.

Наибольшая доля из этого количества (52%) принадлежит электромобилям.

Далее следуют:

  • бензиновые - 34%
    • гибридные авто - 7%
      • дизельные – 4%
        • автомобили с ГБО – 3%

          В топ-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

          1. TESLA Model Y - 10342 ед.;
            1. TESLA Model 3 - 9106 ед.; Escape - 3796 ед.;
              1. TESLA Model S - 3075 ед.;
                1. CHEVROLET Bolt - 2965 ед.

                  Напомним

                  В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее. За весь 2025 год зарегистрировано более 110,2 тыс. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

                  Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр16.01.26, 10:50 • 28559 просмотров

                  Ольга Розгон

                  ЭкономикаАвто