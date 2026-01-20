В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели 2025 года
Киев • УНН
В течение 2025 года в Украине зарегистрировано почти 61,6 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что на 48% больше, чем в 2024 году. Средний возраст этих авто составляет 5,2 года, а 52% из них – электромобили.
В Украине в течение прошлого 2025 года приобрели почти 61,6 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 22% от всех, впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковых авто. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Детали
Относительно 2024 года, спрос на подержанные авто из США вырос на 48%.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом году, составляет 5,2 года.
Наибольшая доля из этого количества (52%) принадлежит электромобилям.
Далее следуют:
- бензиновые - 34%
- гибридные авто - 7%
- дизельные – 4%
- автомобили с ГБО – 3%
В топ-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:
- TESLA Model Y - 10342 ед.;
- TESLA Model 3 - 9106 ед.; Escape - 3796 ед.;
- TESLA Model S - 3075 ед.;
- CHEVROLET Bolt - 2965 ед.
Напомним
В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее. За весь 2025 год зарегистрировано более 110,2 тыс. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов.
