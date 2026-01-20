В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели 2025 года

В Украине в течение прошлого 2025 года приобрели почти 61,6 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 22% от всех, впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковых авто. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Детали

Относительно 2024 года, спрос на подержанные авто из США вырос на 48%.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом году, составляет 5,2 года.

Наибольшая доля из этого количества (52%) принадлежит электромобилям.

Далее следуют:

бензиновые - 34%

гибридные авто - 7%

дизельные – 4%

автомобили с ГБО – 3%

В топ-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

TESLA Model Y - 10342 ед.; TESLA Model 3 - 9106 ед.; Escape - 3796 ед.; TESLA Model S - 3075 ед.; CHEVROLET Bolt - 2965 ед.

Напомним

В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее. За весь 2025 год зарегистрировано более 110,2 тыс. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр