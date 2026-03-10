В Україні запустять аукціони на три титанові родовища Фірташа
Київ • УНН
Кабмін вніс три титанові родовища до переліку об'єктів для прозорих аукціонів. Спецдозволи Фірташа анульовані через санкції для залучення інвесторів.
Кабінет Міністрів України відніс три родовища титанових руд - одне у Дніпропетровській і два у Житомирській - до переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на які можуть надаватися через прозорі електронні аукціони. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Свириденко нагадала, що уряд повернув державі стратегічні природні активи. Спеціальні дозволи на користування Малишевським родовищем у Дніпропетровській області, а також родовищами Валки-Гацківське та Межирічне у Житомирській області припинені з урахуванням застосованих санкцій до кінцевого бенефіціарного власника — Дмитра Фірташа.
Кабінет Міністрів України відніс ці родовища до переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на які можуть надаватися через прозорі електронні аукціони. Це відкриває можливість для залучення добросовісних інвесторів та розвитку видобутку на конкурентних і відкритих умовах
Наступний етап, за її словами, очікування ініціативи від бізнесу щодо отримання права користування цими надрами через механізм відкритих аукціонів.
Додамо
Паралельно Державна служба геології та надр України проводить перевірку так званих "сплячих" спеціальних дозволів на користування стратегічними корисними копалинами.
За словами Свириденко, загалом йдеться про 38 спецдозволів. Найближчим часом очікуємо результати цієї роботи.
Стратегічні корисні копалини — це ресурс економічного розвитку та безпеки держави. Вони повинні працювати на Україну: створювати робочі місця, залучати інвестиції та розвиватися через чесну конкуренцію і прозорі правила для бізнесу