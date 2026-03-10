В Украине запустят аукционы на три титановых месторождения Фирташа
Кабмин внес три титановых месторождения в перечень объектов для прозрачных аукционов. Спецразрешения Фирташа аннулированы из-за санкций для привлечения инвесторов.
Кабинет Министров Украины отнес три месторождения титановых руд — одно в Днепропетровской и два в Житомирской — к перечню участков недр, специальные разрешения на которые могут предоставляться через прозрачные электронные аукционы. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Свириденко напомнила, что правительство вернуло государству стратегические природные активы. Специальные разрешения на пользование Малышевским месторождением в Днепропетровской области, а также месторождениями Валки-Гацковское и Межиречное в Житомирской области прекращены с учетом примененных санкций к конечному бенефициарному владельцу — Дмитрию Фирташу.
Кабинет Министров Украины отнес эти месторождения к перечню участков недр, специальные разрешения на которые могут предоставляться через прозрачные электронные аукционы. Это открывает возможность для привлечения добросовестных инвесторов и развития добычи на конкурентных и открытых условиях
Следующий этап, по ее словам, ожидание инициативы от бизнеса по получению права пользования этими недрами через механизм открытых аукционов.
Добавим
Параллельно Государственная служба геологии и недр Украины проводит проверку так называемых "спящих" специальных разрешений на пользование стратегическими полезными ископаемыми.
По словам Свириденко, в целом речь идет о 38 спецразрешениях. В ближайшее время ожидаем результаты этой работы.
Стратегические полезные ископаемые — это ресурс экономического развития и безопасности государства. Они должны работать на Украину: создавать рабочие места, привлекать инвестиции и развиваться через честную конкуренцию и прозрачные правила для бизнеса