Эксклюзив
14:11 • 3806 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 13494 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 19425 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 30064 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 41733 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 50481 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 83329 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53199 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58432 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55992 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
В Украине запустят аукционы на три титановых месторождения Фирташа

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Кабмин внес три титановых месторождения в перечень объектов для прозрачных аукционов. Спецразрешения Фирташа аннулированы из-за санкций для привлечения инвесторов.

В Украине запустят аукционы на три титановых месторождения Фирташа

Кабинет Министров Украины отнес три месторождения титановых руд — одно в Днепропетровской и два в Житомирской — к перечню участков недр, специальные разрешения на которые могут предоставляться через прозрачные электронные аукционы. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Свириденко напомнила, что правительство вернуло государству стратегические природные активы. Специальные разрешения на пользование Малышевским месторождением в Днепропетровской области, а также месторождениями Валки-Гацковское и Межиречное в Житомирской области прекращены с учетом примененных санкций к конечному бенефициарному владельцу — Дмитрию Фирташу.

Украина продлила санкции против Фирташа и Козака02.02.26, 21:26 • 35107 просмотров

Кабинет Министров Украины отнес эти месторождения к перечню участков недр, специальные разрешения на которые могут предоставляться через прозрачные электронные аукционы. Это открывает возможность для привлечения добросовестных инвесторов и развития добычи на конкурентных и открытых условиях 

- добавила премьер.

Следующий этап, по ее словам, ожидание инициативы от бизнеса по получению права пользования этими недрами через механизм открытых аукционов.

Кабмин планирует расширить перечень полезных ископаемых, на которые могут выдаваться спецразрешения23.05.25, 12:03 • 2810 просмотров

Добавим

Параллельно Государственная служба геологии и недр Украины проводит проверку так называемых "спящих" специальных разрешений на пользование стратегическими полезными ископаемыми.

По словам Свириденко, в целом речь идет о 38 спецразрешениях. В ближайшее время ожидаем результаты этой работы.

Стратегические полезные ископаемые — это ресурс экономического развития и безопасности государства. Они должны работать на Украину: создавать рабочие места, привлекать инвестиции и развиваться через честную конкуренцию и прозрачные правила для бизнеса 

- резюмировала премьер.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Санкции
Кабинет Министров Украины
Житомирская область
Юлия Свириденко
Днепропетровская область
Украина