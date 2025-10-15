В Україні потеплішає: вдень комфортна погода, але вночі заморозки - Діденко
Київ • УНН
16 та 17 жовтня в Україні очікується суха та тепліша погода з денною температурою +10+15 градусів, проте вночі можливі заморозки до +2+6 градусів. З 18 жовтня на заході, а з 19 жовтня по всій країні, прогнозується похолодання та дощі.
Антициклонічна смуга високого атмосферного тиску блокуватиме опади, тому 16 жовтня дощів не передбачається. Передає УНН із посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко.
Деталі
Готуємося трохи погрітися. .. 16 та 17 жовтня в Україні переважатиме суха погода і більш тепла погода
Синоптик вказує на потужну смугу антициклону і високого атмосферного тиску, через що Україна з16 жовтня опиниться без дощів і без снігу.
Таким чином вологість чи хмарну погоду можуть лише організовувати тумани, попереджає Діденко.
Температура повітря вночі залишиться низькою.
Очікується +2+6 градусів, місцями заморозки
Але протягом дня 16-го жовтня передбачається комфортна температура повітря.
У більшості областей України тепліше: +10+15 градусів. А на північному сході холодніше: +7+11 градусів
У кінці тижня холодніше
18-го жовтня побільшає дощів, почнеться похолодання у західних областях, а 19-го жовтня і дощі, і майже повсюди в Україні відчутне похолодання до денних +5+9 градусів, - попереджає народна синоптикиня.
Нагадаємо
15 жовтня в Україні хмарно з проясненнями, лише на північному сході можливий невеликий дощ.
В Україні з 15 по 17 жовтня очікуються заморозки на ґрунті, особливо у південних, центральних, східних та Сумській областях.