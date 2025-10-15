В Україні потеплішає: вдень комфортна погода, але вночі заморозки - Діденко

16 та 17 жовтня в Україні очікується суха та тепліша погода з денною температурою +10+15 градусів, проте вночі можливі заморозки до +2+6 градусів. З 18 жовтня на заході, а з 19 жовтня по всій країні, прогнозується похолодання та дощі.