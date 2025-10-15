Поле підвищеного тиску: якою буде погода в Україні 15 жовтня
Київ • УНН
15 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями, лише на північному сході можливий невеликий дощ. Температура вдень становитиме 6-11° тепла, на півдні до 14°, у Карпатах 1-6° тепла.
У середу, 15 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у більшості областей України погоду без істотних опадів формуватиме поле підвищеного тиску, лише на північному сході країни вдень можливий невеликий дощ.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 6-11° тепла, у південній частині до 14°; в Карпатах 1-6° тепла
У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Температура 8-10°.
