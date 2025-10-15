Поле повышенного давления: какой будет погода в Украине 15 октября
Киев • УНН
15 октября в Украине будет облачно с прояснениями, лишь на северо-востоке возможен небольшой дождь. Температура днем составит 6-11° тепла, на юге до 14°, в Карпатах 1-6° тепла.
В среду, 15 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве областей Украины погоду без существенных осадков будет формировать поле повышенного давления, лишь на северо-востоке страны днем возможен небольшой дождь.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 6-11° тепла, в южной части до 14°; в Карпатах 1-6° тепла
В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура 8-10°.
Всемирный день достоинства, День мопса, Всемирный день мытья рук: что отмечают 15 октября15.10.25, 06:30 • 1358 просмотров