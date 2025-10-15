В Украине потеплеет: днем комфортная погода, но ночью заморозки - Диденко
Киев • УНН
16 и 17 октября в Украине ожидается сухая и более теплая погода с дневной температурой +10+15 градусов, однако ночью возможны заморозки до +2+6 градусов. С 18 октября на западе, а с 19 октября по всей стране, прогнозируется похолодание и дожди.
Антициклоническая полоса высокого атмосферного давления будет блокировать осадки, поэтому 16 октября дождей не предвидится. Передает УНН со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко.
Детали
Готовимся немного погреться... 16 и 17 октября в Украине будет преобладать сухая и более теплая погода
Синоптик указывает на мощную полосу антициклона и высокого атмосферного давления, из-за чего Украина с 16 октября окажется без дождей и без снега.
Таким образом, влажность или облачную погоду могут лишь организовывать туманы, предупреждает Диденко.
Температура воздуха ночью останется низкой.
Ожидается +2+6 градусов, местами заморозки
Но в течение дня 16 октября предполагается комфортная температура воздуха.
В большинстве областей Украины теплее: +10+15 градусов. А на северо-востоке холоднее: +7+11 градусов
В конце недели холоднее
18 октября увеличится количество дождей, начнется похолодание в западных областях, а 19 октября и дожди, и почти повсеместно в Украине ощутимое похолодание до дневных +5+9 градусов, - предупреждает народный синоптик.
Напомним
15 октября в Украине облачно с прояснениями, лишь на северо-востоке возможен небольшой дождь.
В Украине с 15 по 17 октября ожидаются заморозки на почве, особенно в южных, центральных, восточных и Сумской областях.