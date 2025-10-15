В Украине потеплеет: днем комфортная погода, но ночью заморозки - Диденко

16 и 17 октября в Украине ожидается сухая и более теплая погода с дневной температурой +10+15 градусов, однако ночью возможны заморозки до +2+6 градусов. С 18 октября на западе, а с 19 октября по всей стране, прогнозируется похолодание и дожди.