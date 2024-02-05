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В Україні почали бурити нову нафтову свердловину

В Україні почали бурити нову нафтову свердловину

Київ • УНН

 • 26649 перегляди

"Укрнафта" розпочала будівництво нової нафтової свердловини на північному сході України, яка, як очікується, спочатку видобуватиме 26,5 тонн нафти на добу.

"Укрнафта" розпочала спорудження нової свердловини на Північному Сході України, прогнозний початковий дебіт якої - 26,5 тонни нафти на добу. Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький, пише УНН

Укрнафта" починає спорудження нової похило-скерованої свердловини на Північному Сході України. Вже почалася підготовка бурового майданчика. Проєктна глибина - 3314 метри

-написав Корецький у Facebook. 

Прогнозується, що початковий дебіт нафти сягатиме 26,5 тонн на добу.

Як вказав Корецький, це перша з 30 свердловин, які "Укрнафта" планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання в 2024 році.

Буріння почнеться найближчим часом.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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