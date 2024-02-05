В Україні почали бурити нову нафтову свердловину

"Укрнафта" розпочала спорудження нової свердловини на Північному Сході України, прогнозний початковий дебіт якої - 26,5 тонни нафти на добу. Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький, пише УНН.

Укрнафта" починає спорудження нової похило-скерованої свердловини на Північному Сході України. Вже почалася підготовка бурового майданчика. Проєктна глибина - 3314 метри -написав Корецький у Facebook.

Прогнозується, що початковий дебіт нафти сягатиме 26,5 тонн на добу.

Як вказав Корецький, це перша з 30 свердловин, які "Укрнафта" планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання в 2024 році.

Буріння почнеться найближчим часом.

Ціни на нафту зростають на тлі ударів США і Великобританії по базам хуситів через атаки в Червоному морі