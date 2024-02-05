В Украине начали бурить новую нефтяную скважину

"Укрнафта" начала строительство новой скважины на Северо-Востоке Украины, прогнозный начальный дебит которой - 26,5 тонны нефти в сутки. Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий, пишет УНН.

Укрнафта" начинает сооружение новой наклонно-направленной скважины на Северо-Востоке Украины. Уже началась подготовка буровой площадки. Проектная глубина - 3314 метра -написал Корецкий в Facebook.

Прогнозируется, что начальный дебит нефти будет достигать 26,5 тонн в сутки.

Как указал Корецкий, это первая из 30 скважин, которые "Укрнафта" планирует начать бурить с привлечением собственного бурового оборудования в 2024 году.

Бурение начнется в ближайшее время.

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