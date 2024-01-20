В Україні немає дефіциту електроенергії, з ремонту вийшов блок ТЕС - Міненерго

Дефіциту електроенергії в енергосистемі України немає, вийшов з довготривалого ремонту ще один блок ТЕС, повідомили у суботу у Міністерстві енергетики, пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів", - повідомили у Міненерго у Telegram.

Як зазначається, після довготривалого ремонту до роботи повернуто блок ТЕС, який додасть до енергосистеми 160 додаткових МВт потужності.

При цьому в аварійний ремонт виведено одну одиницю генеруючого обладнання на ТЕС. "Водночас в резерві є три теплових блоки, які можуть бути задіяні у разі потреби", - вказали у міністерстві.

"Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - повідомили у Міненерго.

Однак зауважили, що зменшення навантаження на енергосистему є дуже важливим, особливо у пікові години споживання (у вихідні дні з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00 години). Міністерство енергетики закликало перенести споживання енергоємних приладів на інший час.

Знеструмлення та аварії

Як повідомляється, короткостроково вимикалось обладнання на одній з підстанцій у Запорізькій області. Лінія живить промисловий об’єкт (збоїв у технологічному процесі не було). Усіх споживачів заживлено, зазначили у міністерстві.

Через негоду знеструмлені населені пункти у Закарпатській (6 населених пунктів) і Кіровоградській областях (30 абонентів). Є знеструмлення й в інших областях.

У Кривому Розі - вибух газу у багатоповерхівці, вказали у Міненерго.

"У місті Кривий Ріг стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку, за попередньою версією – через накопичення газоповітряної суміші. Є відключені споживачі. Мешканця квартири доставлено до лікарні з опіками", - ідеться у повідомленні.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 5454 МВ-год, експорту не передбачається.