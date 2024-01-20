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В Украине нет дефицита электроэнергии, из ремонта вышел блок ТЭС - Минэнерго

В Украине нет дефицита электроэнергии, из ремонта вышел блок ТЭС - Минэнерго

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 09:42  •  4124 просмотра

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В Украине после длительного ремонта вернулся к работе энергоблок ТЭС, который добавит 160 дополнительных МВт мощности в энергосистему страны. Дефицита электроэнергии нет.

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины нет, вышел из длительного ремонта еще один блок ТЭС, сообщили в субботу в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии в энергосистеме не зафиксировано. Генерации, произведенной в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей", - сообщили в Минэнерго в Telegram.

Как отмечается, после длительного ремонта к работе возвращен блок ТЭС, который добавит в энергосистему 160 дополнительных МВт мощности.

При этом в аварийный ремонт выведена одна единица генерирующего оборудования на ТЭС. "В то же время в резерве есть три тепловых блока, которые могут быть задействованы в случае необходимости", - указали в министерстве.

"Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - сообщили в Минэнерго.

Однако отметили, что уменьшение нагрузки на энергосистему является очень важным, особенно в пиковые часы потребления (в выходные дни с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 часов). Министерство энергетики призвало перенести потребление энергоемких приборов на другое время.

Обесточивание и аварии

Как сообщается, краткосрочно отключалось оборудование на одной из подстанций в Запорожской области. Линия питает промышленный объект (сбоев в технологическом процессе не было). Все потребители запитаны, отметили в министерстве.

Из-за непогоды обесточены населенные пункты в Закарпатской (6 населенных пунктов) и Кировоградской областях (30 абонентов). Есть обесточивания и в других областях.

В Кривом Роге - взрыв газа в многоэтажке, указали в Минэнерго.

"В городе Кривой Рог произошел взрыв в квартире многоэтажного дома, по предварительной версии - из-за накопления газовоздушной смеси. Есть отключенные потребители. Житель квартиры доставлен в больницу с ожогами", - говорится в сообщении.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 5454 МВ-ч, экспорта не предвидится.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
В Україні немає дефіциту електроенергії, з ремонту вийшов блок ТЕС - Міненерго
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