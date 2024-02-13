В Україні лікарі провели 8 трансплантацій за 3 дні

В Україні за 3 дні лікарі змогли провести 8 трансплантацій, зокрема трансплантували серце, печінку і дві нирки. Про це повідомляє Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, передає УНН.

В Олександрівській лікарні м. Києва є 2 донори, їхнє життя перервала хвороба. Рідні погодились на посмертну донацію, завдячуючи цьому відбулась трансплантація двох печінок і двох нирок в нашому Центрі (дві інші нирки пересадили в міському нефрологічному центрі),

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Так, пацієнти з різних регіонів України, які роками очікували на донорський орган, отримали шанс на життя.

Неділя, пізній вечір, знов дзвінок з УЦТК. Є донор в Броварькій лікарні. І знову бригада на виїзд. Коридор пошани, вдячність донору. На цей раз 4 врятовані життя - трансплантували серце, печінку і дві нирки. Стомлені бригади повертаються додому, передаючи пацієнтів черговій медичній зміні. Відпочинок і знову на роботу,