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В Україні вперше виконали трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора

В Україні вперше виконали трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Завдяки генетичному близнюку з Українського реєстру донорів кісткового мозку лікарі Охмадиту врятували життя жителю з Дніпропетровщини. Хлопця вже виписали з лікарні, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, пише УНН.

Деталі

Минулого літа Олегові стало зле. Батьки подумали, що у юнак отримав тепловий удар, однак після аналізів стало зрозуміло: у дитини апластична анемія у важкій формі (стан, за якого кістковий мозок людини перестає виробляти достатню кількість клітин крові).

Олега почали готувати до трансплантації, однак війна створила додаткові перешкоди. До вторгнення росії донорів знаходили з усього світу, і стовбурові клітини могли доставити в Україну літаком. Однак із початком повномасштабної війни цей шлях ускладнився. Від моменту забору до трансплантації має минути не більше 72 годин.

Збіг в Українському реєстрі донорів кісткового мозку врятував життя 18-річному Олегу з Дніпропетровщини. Хлопцю змогли допомогти фахівці з Охматдиту.

Циатата

«На наше щастя, якась чужа людина підійшла як донор і дала єдиний шанс моєму синові на життя. Чим більше буде українців в реєстрі, тим швидше будуть знаходитися донори для наших діток», сказала мама Олега.

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