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В Украине впервые выполнили трансплантацию костного мозга от неродственного донора

В Украине впервые выполнили трансплантацию костного мозга от неродственного донора

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Благодаря генетическому близнецу из Украинского реестра доноров костного мозга врачи Охматдита спасли жизнь жителю Днепропетровськой области. Парня уже выписали из больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Детали

Прошлым летом Олегу стало плохо. Родители подумали, что юноша получил тепловой удар, однако после анализов стало понятно: у ребенка апластическая анемия в тяжелой форме (состояние, при котором костный мозг человека перестает вырабатывать достаточное количество клеток крови).

Олега начали готовить к трансплантации, однако война создала дополнительные препятствия. До вторжения россии доноров находили со всего мира, и стволовые клетки могли доставить в Украину самолетом. Однако с началом полномасштабной войны этот путь усложнился. От момента забора до трансплантации должно пройти не более 72 часов.

Совпадение в Украинском реестре доноров костного мозга спасло18-летнему Олегу жизнь . Парню смогли помочь специалисты из Охматдета.

Циатата

«К нашему счастью, какой-то чужой человек подошел как донор и дал единственный шанс моему сыну на жизнь. Чем больше будет украинцев в реестре, тем быстрее будут находиться доноры для наших деток», сказала мама Олега.

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