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У Львові лікарі виконали рекордну кількість одномоментних трансплантацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. За ніч львівські медики провели чотири трансплантації, одна з яких унікальна, бо подвійна: одночасно пересадили підшлункову та нирку. Це перша така операція, що успішно пройшла в Україні, пише УНН з посиланням на МОЗ України.

Деталі

Пересадили серце, легені, печінку, нирку та підшлункову залозу. Трансплантація підшлункової вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань, повідомляє МОЗ. За даними пресслужби Львівської міськради, операції виконали спеціалісти лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. Трансплантувати підшлункову, що вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань, їм допомогли хірурги київської клініки «Феофанія».

Як повідомило МОЗ, нирку та підшлункову залозу отримала 33-річна Олена. Медсестра з Рівненщини. З п’яти років хворіла на цукровий діабет. Підшлункова не виробляла інсулін. Після того, як народила дитину, відмовили ще й нирки.

"Лікарі задоволені перебігом післяопераційного періоду у Олени. Вона уже впевнено ходить, сама їсть, пробує навіть робити розминку", - повідомляють в медичному об’єднанні у Facebook.

Легені пересадили чоловікові з Донеччини. Діагноз - кістозна гіпоплазія обох легень. Три роки він жив на кисневій підтримці.

Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття. Він пережив сім внутрішніх кровотеч, коли за статистикою вже після третьої людина не виживає.

Серце пересадили 48-річному львів’янину. На свій рятівний орган чоловік чекав рік. У нього - кардіоміопатія. Серце не могло перекачувати кров і ризикувало зупиниться щомиті.

"Шанс на друге життя Олена та ще троє українців отримали завдяки важкому рішенню родини чоловіка, який помер через інсульт. Родина погодилася на донорство і врятувала цим рішенням чотири життя! Дякуємо лікарям за їхню роботу та професіоналізм!" - повідомляє МОЗ в Telegram.

Доповнення

5 січня 2022-го Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині», який дозволяє посмертне донорство та встановлює тарифи на проведення трансплантацій.

За даними Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України, за 2022 рік в Україні виконали 35 трансплантацій серця. За три місяці 2023 року – вже 11.

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