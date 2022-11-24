Попри відсутність світла: за 30 годин у Львові провели дев'ять трансплантацій органів

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"У Львові упродовж 30 годин провели дев’ять трансплантацій від посмертних донорів", – ідеться у повідомленні.

Трохи більше ніж за добу трансплантологи пересадили два серця, печінку та шість нирок. Для цього працювали команди з майже сотні спеціалістів.

У в Черкаському обласному онкоцентрі зробили дві операції з пересадки нирок. Проведення двох трансплантацій відбувалось майже одночасно в одній операційній. Лікарня під час цього перейшла в режим роботи на генераторах.

"Навіть в регіонах, де не відновлене електропостачання, лікарі продовжують виконувати свою роботу. Можна залишити нас без світла, без води, тепла і звʼязку, але Україну не здолати", – додали в МОЗ.

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