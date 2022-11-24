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Несмотря на отсутствие света: за 30 часов во Львове провели девять трансплантаций органов

Несмотря на отсутствие света: за 30 часов во Львове провели девять трансплантаций органов

Киев • УНН

 • 1873895 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Несмотря на проблемы с энергоснабжением, во Львове на протяжении 30 часов провели девять операций по трансплантации органов от посмертных доноров. Об этом в Facebook сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

"Во Львове в течение 30 часов провели девять трансплантаций от посмертных доноров", – говорится в сообщении.

Чуть больше чем за сутки трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов

А в Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек. Проведение двух трансплантаций проходило почти одновременно в одной операционной. Больница во время этого перешла в режим работы на генераторах.

"Даже в регионах, где не восстановлено электроснабжение, врачи продолжают выполнять свою работу. Можно оставить нас без света, без воды, тепла и связи, но Украину не одолеть", – добавили в Минздраве.

Напомним

Министерство здравоохранения Украины опубликовало советы, что делать, если нужна медицинская помощь, но нет мобильной связи.

Украинские Национальные Новости

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