Несмотря на отсутствие света: за 30 часов во Львове провели девять трансплантаций органов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Несмотря на проблемы с энергоснабжением, во Львове на протяжении 30 часов провели девять операций по трансплантации органов от посмертных доноров. Об этом в Facebook сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.
Детали
"Во Львове в течение 30 часов провели девять трансплантаций от посмертных доноров", – говорится в сообщении.
Чуть больше чем за сутки трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов
А в Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек. Проведение двух трансплантаций проходило почти одновременно в одной операционной. Больница во время этого перешла в режим работы на генераторах.
"Даже в регионах, где не восстановлено электроснабжение, врачи продолжают выполнять свою работу. Можно оставить нас без света, без воды, тепла и связи, но Украину не одолеть", – добавили в Минздраве.
Напомним
Министерство здравоохранения Украины опубликовало советы, что делать, если нужна медицинская помощь, но нет мобильной связи.