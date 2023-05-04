Во Львове врачи выполнили рекордное количество одномоментных трансплантаций
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За ночь львовские медики провели четыре трансплантации, одна из которых уникальная, потому что двойная: одновременно пересадили поджелудочную и почку. Это первая такая операция, успешно прошедшая в Украине, пишет УНН со ссылкой на Минздрав Украины.
Детали
Пересадили сердце, легкие, печень, почку и поджелудочную железу. Трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств, сообщает Минздрав. По данным пресс-службы Львовского горсовета, операции выполнили специалисты больницы святого Пантелеймона Первого медучреждения Львова. Трансплантировать поджелудочную, что считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств, им помогли хирурги киевской клиники «Феофания».
Как сообщил Минздрав, почку и поджелудочную железу получила 33-летняя Елена. Медсестра из Ровенской области. С пяти лет болела сахарным диабетом. Поджелудочная не вырабатывала инсулин. После того, как родила ребенка, отказали еще и почки.
"Врачи довольны течением послеоперационного периода у Елены. Она уже уверенно ходит, сама ест, пробует даже делать разминку", - сообщают в медицинском объединении в Facebook.
Легкие пересадили мужчине из Донецкой области. Диагноз - кистозная гипоплазия обоих легких. Три года он жил на кислородной поддержке.
Печень трансплантировали 43-летнему жителю Закарпатья. Он пережил семь внутренних кровотечений, когда по статистике уже после третьего человек не выживает.
Сердце пересадили 48-летнему львовянину. Свой спасительный орган мужчина ждал год. У него - кардиомиопатия. Сердце не могло перекачивать кровь и рисковало остановится ежесекундно.
"Шанс на вторую жизнь Елена и еще трое украинцев получили благодаря тяжелому решению семьи мужчины, который умер из-за инсульта. Семья согласилась на донорство и спасла этим решением четыре жизни! Спасибо врачам за их работу и профессионализм!" - сообщает Минздрав в Telegram.
Дополнение
5 января 2022-го Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку», который позволяет посмертное донорство и устанавливает тарифы на проведение трансплантаций.
По данным Института сердца Министерства здравоохранения Украины, за 2022 год в Украине выполнили 35 трансплантаций сердца. За три месяца 2023 года – уже 11.
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