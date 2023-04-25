Кількість операцій з пересадки серця в Україні збільшується щорічно: лікарі здійснили ще одну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мешканцю міста Кропивницького, що на Кіровоградщині здійснили успішну пересадку донорського серця, повідомили в Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України. Як заявили у відомстві, за три місяці в Україні зробили вже 11 таких операцій, пише УНН.
Деталі
44-річний Ігор Шерман мав запущену кардіоміопатію – патологію міокарда. На чергу з трансплантації чоловік встав у лютому цього року. Чекати далі було складно, адже самопочуття стрімко погіршувалося. Донором стала мешканка Сум. Скористатися гелікоптером санітарної авіації лікарі не могли, тому прибули з Києва каретою. В Сумах і провели операцію. За місяць Ігор Шерман повернувся до роботи, працює з дому. Носить корсет, втратив 17 кілограмів.
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«Вони мені одягли маску – і все. Прокинувся уже о другій годині дня. Операція йшла понад п’ять годин. У понеділок вночі зробили операцію, а в четвер сказали – треба вставати, – оповідає Ігор. – Нещодавно ми їхали з Києва. На заправках я інколи купував лотерейки по 10 гривень. І цього разу купив лотерею, відкрив, а там – «Без виграшу». Сів у машину й думаю – які лотерейки? Моя лотерея вже виграна. Все вже, не треба більше. Головне вже сталося. Так що всім дякую».
Додатково
5 січня 2022-го Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині», який дозволяє посмертне донорство та встановлює тарифи на проведення трансплантацій.
21 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині зі спрощення донорства й пересадки органів. 26 грудня 2019 в Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця.
За 2022 рік в Україні виконали 35 трансплантацій серця. За три місяці 2023 року – вже 11.
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