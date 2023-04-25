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Количество операций по пересадке сердца в Украине увеличивается ежегодно: врачи осуществили еще одну

Киев • УНН

 • 663553 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Жителю города Кропивницкого, что на Кировоградщине осуществили успешную пересадку донорского сердца, сообщили в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины. Как заявили в ведомстве, за три месяца в Украине сделали уже 11 таких операций, пишет УНН.

Детали

44-летний Игорь Шерман имел запущенную кардиомиопатию – патологию миокарда. На очередь по трансплантации мужчина встал в феврале этого года. Ждать дальше было сложно, ведь самочувствие стремительно ухудшалось. Донором стала жительница Сум. Воспользоваться вертолетом санитарной авиации врачи не могли, поэтому прибыли из Киева на карете. В Сумах и провели операцию. Через месяц Игорь Шерман вернулся к работе, работает из дома. Носит корсет, потерял 17 килограммов.

Цитата

«Они мне надели маску – и все. Проснулся уже в два часа дня. Операция шла более пяти часов. В понедельник ночью сделали операцию, а в четверг сказали – надо вставать, – рассказывает Игорь. – Недавно мы ехали из Киева. На заправках я иногда покупал лотерейки по 10 гривен. И в этот раз купил лотерею, открыл, а там – «Без выигрыша». Сел в машину и думаю, какие лотерейки? Моя лотерея уже выиграна. Все уже, не надо больше. Главное уже случилось. Так что всем спасибо».

Дополнительно

5 января 2022-го Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку», который разрешает посмертное донорство и устанавливает тарифы на проведение трансплантаций.

21 сентября 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку по упрощению донорства и пересадки органов. 26 декабря 2019 в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца.

За 2022 год в Украине выполнили 35 трансплантаций сердца. За три месяца 2023 года – уже 11.

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