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В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня

В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 09:39  •  10402 просмотра

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За 3 дня украинские врачи провели 8 трансплантаций, в частности сердца, печени и двух почек, спасая нескольких пациентов, которые годами ждали донорские органы.

В Украине за 3 дня врачи смогли провести 8 трансплантаций, в частности трансплантировали сердце, печень и две почки. Об этом сообщает Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, передает УНН.

В Александровской больнице г. Киева есть 2 донора, их жизнь прервала болезнь. Родные согласились на посмертную донацию, благодаря этому состоялась трансплантация двух печенок и двух почек в нашем Центре (две другие почки пересадили в городском нефрологическом центре),

- говорится в сообщении.

Детали

Так, пациенты из разных регионов Украины, которые годами ожидали донорский орган, получили шанс на жизнь.

Воскресенье, поздний вечер, снова звонок из УЦТК. Есть донор в Броварской больнице. И снова бригада на выезд. Коридор почета, благодарность донору. На этот раз 4 спасенные жизни - трансплантировали сердце, печень и две почки. Уставшие бригады возвращаются домой, передавая пациентов очередной медицинской смене. Отдых и снова на работу,

- отмечается в сообщении.

Дополнение

В мае 2023 года в Украине впервые выполнили трансплантацию костного мозга от неродственного донора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Здоровье
ukrainaУкраина
brovariБровары
kievКиев
В Україні лікарі провели 8 трансплантацій за 3 дні
In Ukraine, doctors performed 8 transplants in 3 days
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В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня

За 3 дня украинские врачи провели 8 трансплантаций, в частности сердца, печени и двух почек, спасая нескольких пациентов, которые годами ждали донорские органы.

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