В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня

В Украине за 3 дня врачи смогли провести 8 трансплантаций, в частности трансплантировали сердце, печень и две почки. Об этом сообщает Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, передает УНН.

В Александровской больнице г. Киева есть 2 донора, их жизнь прервала болезнь. Родные согласились на посмертную донацию, благодаря этому состоялась трансплантация двух печенок и двух почек в нашем Центре (две другие почки пересадили в городском нефрологическом центре), - говорится в сообщении.

Детали

Так, пациенты из разных регионов Украины, которые годами ожидали донорский орган, получили шанс на жизнь.

Воскресенье, поздний вечер, снова звонок из УЦТК. Есть донор в Броварской больнице. И снова бригада на выезд. Коридор почета, благодарность донору. На этот раз 4 спасенные жизни - трансплантировали сердце, печень и две почки. Уставшие бригады возвращаются домой, передавая пациентов очередной медицинской смене. Отдых и снова на работу, - отмечается в сообщении.

Дополнение

В мае 2023 года в Украине впервые выполнили трансплантацию костного мозга от неродственного донора.