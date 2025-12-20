В Україні хмарно: погода на 20 грудня

У суботу, 20 грудня, в Україні хмарно, місцями спостерігатиметься туман, особливо в ранкові та нічні години. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні синоптики прогнозують в Україні туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на заході та півдні країни 1-6° тепла, в Криму до 10°).

У суботу, 20 грудня, у Києві буде хмарно. Без опадів. Туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці вдень 1-3° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – очікується туман, видимість 200-500 м.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Україну накриє туман: видимість на дорогах знизиться до 200 метрів - оголошено I рівень небезпечності