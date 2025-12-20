$42.340.00
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
23:26 • 20899 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 15063 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 22224 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 32889 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 26922 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 51041 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 36691 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 19518 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19718 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
В Україні хмарно: погода на 20 грудня

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У суботу, 20 грудня, в Україні очікується хмарна погода з туманом, який знизить видимість до 200-500 метрів. Температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 6° тепла вдень, на Київщині та в Києві також прогнозується туман.

В Україні хмарно: погода на 20 грудня

У суботу, 20 грудня, в Україні хмарно, місцями спостерігатиметься туман, особливо в ранкові та нічні години. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні синоптики прогнозують в Україні туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на заході та півдні країни 1-6° тепла, в Криму до 10°).

У суботу, 20 грудня, у Києві буде хмарно. Без опадів. Туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці вдень 1-3° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – очікується туман, видимість 200-500 м.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Україну накриє туман: видимість на дорогах знизиться до 200 метрів - оголошено I рівень небезпечності18.12.25, 15:35 • 1764 перегляди

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Крим
Україна
Київ