Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 22140 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 16139 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 23234 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 33684 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 27214 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 52161 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 37256 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 19656 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19814 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
В Украине облачно: погода на 20 декабря

Киев • УНН

 • 338 просмотра

В субботу, 20 декабря, в Украине ожидается облачная погода с туманом, который снизит видимость до 200-500 метров. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 6° тепла днем, в Киевской области и в Киеве также прогнозируется туман.

В Украине облачно: погода на 20 декабря

В субботу, 20 декабря, в Украине облачно, местами будет наблюдаться туман, особенно в утренние и ночные часы. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Сегодня синоптики прогнозируют в Украине туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем на западе и юге страны 1-6° тепла, в Крыму до 10°).

В субботу, 20 декабря, в Киеве будет облачно. Без осадков. Туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по Киевской области днем от 2° мороза до 3° тепла, в столице днем 1-3° тепла.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и Киева – ожидается туман, видимость 200-500 м.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Украину накроет туман: видимость на дорогах снизится до 200 метров - объявлен I уровень опасности18.12.25, 15:35

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Крым
Украина
Киев