В Украине облачно: погода на 20 декабря

В субботу, 20 декабря, в Украине облачно, местами будет наблюдаться туман, особенно в утренние и ночные часы. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Сегодня синоптики прогнозируют в Украине туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем на западе и юге страны 1-6° тепла, в Крыму до 10°).

В субботу, 20 декабря, в Киеве будет облачно. Без осадков. Туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по Киевской области днем от 2° мороза до 3° тепла, в столице днем 1-3° тепла.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и Киева – ожидается туман, видимость 200-500 м.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Украину накроет туман: видимость на дорогах снизится до 200 метров - объявлен I уровень опасности