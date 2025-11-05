В Україні хмарно, подекуди дощі: погода на 5 листопада 2025

У середу, 5 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у південно-західній частині країни невеликі дощі, на решті території без опадів. У південній частині та на крайньому заході вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 8-13° тепла, на півдні країни до +15°.

У Київській області та столиці хмарно, без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 8-13° тепла, у Києві +10-12°.

