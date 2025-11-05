В Украине облачно, местами дожди: погода на 5 ноября 2025

В среду, 5 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, днем в юго-западной части страны небольшие дожди, на остальной территории без осадков. В южной части и на крайнем западе утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 8-13° тепла, на юге страны до +15°.

В Киевской области и столице облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем 8-13° тепла, в Киеве +10-12°.

