В Украине облачно, местами дожди: погода на 5 ноября 2025
Киев • УНН
В Украине 5 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь днем на юго-западе небольшие дожди. Температура днем составит 8-13° тепла, на юге до +15°.
В среду, 5 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, днем в юго-западной части страны небольшие дожди, на остальной территории без осадков. В южной части и на крайнем западе утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура днем 8-13° тепла, на юге страны до +15°.
В Киевской области и столице облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем 8-13° тепла, в Киеве +10-12°.
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября02.11.25, 11:54 • 76109 просмотров