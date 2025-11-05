В Украине облачно, местами дожди: погода на 5 ноября 2025

ukenru
4 ноября, 18:53 • 17635 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 39845 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 31396 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 31151 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 30188 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 44208 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 40424 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19343 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18481 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15746 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУPhotoVideo4 ноября, 21:29 • 9144 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы23:11 • 10728 просмотра
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState00:48 • 8264 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина01:11 • 8822 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo02:29 • 6190 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 44208 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 41692 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 40424 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 60303 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 57923 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Виктор Орбан
Марк Карни
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Южная Корея
Покровск
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 23090 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 37362 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 40575 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 35939 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 39860 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
ТикТок

В Украине облачно, местами дожди: погода на 5 ноября 2025

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В Украине 5 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь днем на юго-западе небольшие дожди. Температура днем составит 8-13° тепла, на юге до +15°.

В Украине облачно, местами дожди: погода на 5 ноября 2025

В среду, 5 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, днем в юго-западной части страны небольшие дожди, на остальной территории без осадков. В южной части и на крайнем западе утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 8-13° тепла, на юге страны до +15°.

В Киевской области и столице облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем 8-13° тепла, в Киеве +10-12°.

Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября02.11.25, 11:54 • 76109 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Киевская область
Украина
Киев