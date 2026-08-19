В Україні готують драконівські покарання для систематичних порушників ПДД: деталі від Нацполіції

В Україні посилять покарання для систематичних порушників правил дорожнього руху. Про це заявив начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, повідомляє УНН.

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За його словами, перевищення швидкості є однією з основних причин ДТП із потерпілими та загиблими.

І якщо штраф за одне з найбільш небезпечних порушень фактично співмірний із вартістю кількох літрів пального, важко очікувати, що він матиме достатній превентивний ефект. Відповідальність має бути не лише наслідком за вже вчинене порушення, а й реально стримувати від наступного. Тому санкції за небезпечне перевищення швидкості потребують перегляду - зазначив Білошицький.

Він підкреслив, що окремий штраф може бути дієвим для людини, яка випадково порушила правила. Але на систематичних порушників накладати черговий штраф недостатньо.

За систематичні небезпечні порушення має наставати окремий рівень відповідальності - аж до тимчасового позбавлення права керування. Саме такі механізми дозволяють впливати не на один окремий епізод, а на поведінку системного порушника - підкреслив Білошицький.

Він додав, що у Верховній Раді вже зареєстровано низку законопроєктів, покликаних змінити ситуацію -зокрема, законопроєкт №15348 найближчими днями має розглядатися у першому читанні.

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